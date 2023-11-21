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19:26, 21 ноября 2023Из жизни

Повар едва не придушил коллегу из-за спора о картофельных крокетах

В Великобритании два повара подрались из-за картофельных крокетов

Фото: gourmet-vision / imageBROKER.com / Unsplash

В Великобритании два повара из элитного отеля подрались из-за крокетов и угодили под суд. Об этом сообщает Metro.

35-летний Рашим Салим и его коллега по фамилии Барду, работающие в ресторане отеля Cantley House Hotel в Беркшире, начали ругаться из-за приготовления картофельных крокетов. О природе их конфликта не сообщается, однако спор быстро перерос в физическое насилие. Сначала мужчины начали кидаться друг в друга картофелем, а затем Салим приблизился к Барду, ударил его, схватил за горло и едва не придушил.

Прокурор Шаан Сети в суде заявил, что Салим «схватил истца за шею и сжал ее», а затем трижды ударил его кулаком по ребрам. Однако судья заявил, что записи с камер видеонаблюдения доказывают, что Салим лишь схватил пострадавшего за шею, но не пытался его душить.

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В результате Королевский суд Рединга приговорил Салима к полутора годам общественных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Приговор смягчили из-за того, что мужчина обеспечивает двоих детей и у него диагностирована почечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре гражданин Индии попал в тюрьму после того, как откусил палец приятелю во время пьяной драки. Найти часть пальца не удалось.

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      Антонина Черташ
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