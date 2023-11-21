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14:59, 21 ноября 2023Бывший СССР

Названа цель приезда западных политиков на Украину

Политолог Светов: западные политики приезжают в Киев из-за слов о «Майдане-3»

Фото: W.G. Dunlop / Pool / AP

Западные политики приезжают на Украину с визитом, чтобы успокоить украинского президента Владимира Зеленского и обсудить ситуацию в стране с разных сторон. Цель иностранных политических деятелей назвал в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов.

«Они приехали за одним и тем же — попробовать оценить обстановку разными глазами на Украине», — считает он.

По словам Светова, вероятно, что западных политиков волнуют заявления о возможном проведении на Украине «Майдана-3» и они успокаивают Зеленского, чтобы тот «поменьше психовал». Политолог также обратил внимание, что за последнее время Украину посетили самые близкие сторонники Зеленского, включая американского министра обороны США Ллойда Остина и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

В свою очередь визит главы Евросовета Шарля Мишеля политолог связал с его соперничеством с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский сообщал, что операция по смене президента Украины «Майдан-3», которую, по его словам, готовят российские спецслужбы, должна быть выполнена до конца года. При этом он вновь отверг возможность организации выборов, которые должны были пройти в стране в 2024 году.

21 ноября глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о прибытии в Киев. В СМИ допустили, что Мишель примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане Независимости в 2014 году.

В этот же день сообщалось, что в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, планирующий провести переговоры с Зеленским и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Накануне, 20 ноября, на Украину также приехал глава Минобороны США Ллойд Остин.

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      Варвара Кошечкина
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