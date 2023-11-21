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13:12, 21 ноября 2023Силовые структуры

Обвиняемому в оправдании терроризма Кагарлицкому продлили срок ареста

Военный суд продлил арест социологу Борису Кагарлицкому на шесть месяцев

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд продлил арест социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемому в оправдании терроризма, еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Ожидается, что рассмотрение материалов дела коллегией суда состоится на выездном заседании в Сыктывкаре.

Кагарлицкий был арестован сыктывкарским городским судом 26 июля по делу об оправдании терроризма. В апелляционной жалобе защита подсудимого просила изменить ему меру пресечения, однако судья оставил социолога в СИЗО на период расследования уголовного дела.

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