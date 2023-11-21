Обвиняемому в оправдании терроризма Кагарлицкому продлили срок ареста

Военный суд продлил арест социологу Борису Кагарлицкому на шесть месяцев

Второй Западный окружной военный суд продлил арест социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемому в оправдании терроризма, еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Ожидается, что рассмотрение материалов дела коллегией суда состоится на выездном заседании в Сыктывкаре.

Кагарлицкий был арестован сыктывкарским городским судом 26 июля по делу об оправдании терроризма. В апелляционной жалобе защита подсудимого просила изменить ему меру пресечения, однако судья оставил социолога в СИЗО на период расследования уголовного дела.