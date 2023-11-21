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19:13, 21 ноября 2023Мир

Песков назвал очередной глупостью планы ЕС ограничить перемещения дипломатов РФ

Песков: планы ЕС ограничить перемещения дипломатов РФ — очередная глупость
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Европейского союза (ЕС) ограничить перемещения дипломатов РФ очередной антироссийской глупостью. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ролик опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Не удивляйтесь ничему. Наверняка еще что-нибудь придумают, сомнений в этом нет. Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, таким решением Брюссель отказывается от получения информации от первоисточника. Песков отметил, что нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон.

Ранее Чехия предложила ЕС ограничить свободу перемещения дипломатов из России внутри сообщества. Согласно чешской инициативе, предлагается ввести для российских дипломатов правило, согласно которому они смогут находиться исключительно внутри той страны ЕС, которая выдала визы и виды на жительство.

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      Семен Александров
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