При обстреле Донецка пострадали две пенсионерки

Две мирные жительницы пожилого возраста, одной из которых больше 85 лет, получили ранения в ходе обстрела украинскими войсками Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным СЦКК, женщины 1937 и 1962 годов рождения получили ранения, находясь в частном доме на улице Югославской в Куйбышевском районе Донецка. Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что российские следователи начали расследование очередных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения ДНР.

2 ноября в Донецке суд дал по 26 лет лишения свободы двум военнослужащим 56-й Мариупольской мотопехотной бригады ВСУ 43-летнему Роману Андриенко и 24-летнему Владимиру Горбатюку, расстрелявшим автомобиль с мирными жителями Мариуполя.