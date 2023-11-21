Россиянин попробовал суп из собаки в Северной Корее и поделился впечатлениями

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее, попробовал традиционный суп из собаки и поделился впечатлениями. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Я понимаю, что многие будут возмущены, — отметил он. — Но я как блогер, как путешественник и как любознательный человек не мог не сделать этот шаг. Все-таки, это существует в современном мире, это элемент корейской кухни, это часть этноса ряда народов».

По словам автора публикации, в предпоследний день нахождения в КНДР гид объявила, что во время обеда в качестве дополнительной опции можно попробовать национальное блюдо из собаки.

«На самом деле, это излишне стереотипное представление, что в Корее (как северной, так и южной) собак едят, как у нас курятину, — добавил он. — Хоть это и элемент местной кухни, уходящий корнями в прошлое, в сегодняшнее цивилизованное время собачатина практически исчезла из рациона местных жителей».

Россиянин подчеркнул, что далеко не в каждом корейском заведении общепита можно заказать блюдо из собаки. «Я пробовал ее в туристическом ресторане Кэсона, где предлагается только одно блюдо с собачатиной — тангоги или "сладкий суп"», — добавил он.

Блогер заявил, что сладким его называют не из-за вкусовых качеств. Дело в том, что слово «собака» в Корее в некоторых интерпретациях является ругательным. Поэтому чтобы избежать двойного смысла, многие вещи, где могли бы применяться слова «собака» или «собачий», называются иначе.

«Если говорить о вкусе, то он скорее напоминает что-то среднее между щами и солянкой из-за использования томатной пасты и большого количества овощей, — резюмировал он. — Если человеку не сказать, с чем этот суп, он никогда даже не подумает, что там какое-то "экзотическое" мясо. Стоимость порции супа тангоги — 5 евро (485 рублей)».

Ранее в ноябре стало известно, что правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» в течение года примут закон, после которого в стране перестанут есть и продавать собачье мясо.