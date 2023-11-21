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17:49, 21 ноября 2023Спорт

Российская фигуристка рассказала о выступлениях со сломанной ногой

Фигуристка Синицына заявила, что выступала со сломанной ногой в сентябре 2023-го

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о выступлениях со сломанной ногой в сентябре 2023 года. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов, однако врачи не сразу это заметили и диагностировали ей ушиб. «Как я вообще каталась? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось», — отметила она.

19 ноября Синицына стала победительницей пятого этапа Гран-при России в Самаре. В совокупности она набрала 216,08 балла.

19-летняя Синицына является золотым и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года. На прошлом чемпионате России она заняла восьмое место.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.

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      Анастасия Борисова
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