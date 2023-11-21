Российская теннисистка показала фото в откровенном боди

Российская теннисистка Анастасия Потапова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) показала фотографию в откровенном боди.

На снимке 22-летняя спортсменка позировала в черном нижнем белье при приглушенном свете. Публикация получила более 150 восторженных комментариев. «Женщина-кошка», — подписала пост Потапова.

На счету Потаповой пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых два в одиночном разряде. В текущем сезоне российская теннисистка выиграла турнир серии WTA-250 в австрийском Линце. На турнирах Большого шлема лучшим достижением спортсменки стал выход в третий круг на «Уимблдоне» и «Ролан Гарросе».

В июле Потапова рассказала, что пропустила турнир категории WTA-250 в Германии из-за проблем с визой. Она подчеркнула, что подала документы вовремя, однако ее рассмотрение было задержано.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.