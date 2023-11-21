Российский боец MMA заявил о желании подраться с Нганну

Российский боец Немков заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC Нганну

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков рассказал о желаемом сопернике. Его слова передает Metaratings.

Немков заявил, что ему было бы интересно подраться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну, чтобы проверить себя. «О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт [с Bellator] действует еще год, и я должен его сначала отработать», — добавил он.

На счету Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Нганну за карьеру в MMA одержал 17 побед и потерпел три поражения. Он покинул UFC в январе 2023-го и лишился чемпионского пояса в тяжелом весе.