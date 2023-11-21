Стала известна позиция НХЛ по участию сборной России в Кубке мира-2025

Директор NHLPA Уолш заявил, что россияне не примут участия в Кубке мира-2025

В Профсоюзе игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) раскрыли позицию по участию сборной России в Кубке мира 2025 года. Слова исполнительного директора Марти Уолша приводит Daily Faceoff.

Уолш заявил, что, вероятнее всего, российская команда пропустит турнир. «В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами. Вы должны принимать во внимание все это», — объяснил он.

Как стало известно, в турнире, который запланирован на февраль 2025 года, примут участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Организаторы — НХЛ и NHLPA — хотят провести матчи в Европе.

Ранее две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.