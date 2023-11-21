Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
8:0
Завершен
Куба
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
СКА
2:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
1:1
Завершен
Родина
Россия - Мелбет Первая лига|19-й тур
Флорида Пантерз
5:3
Завершен
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
6:3
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:02, 21 ноября 2023Спорт

Стала известна позиция НХЛ по участию сборной России в Кубке мира-2025

Директор NHLPA Уолш заявил, что россияне не примут участия в Кубке мира-2025

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Профсоюзе игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) раскрыли позицию по участию сборной России в Кубке мира 2025 года. Слова исполнительного директора Марти Уолша приводит Daily Faceoff.

Уолш заявил, что, вероятнее всего, российская команда пропустит турнир. «В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами. Вы должны принимать во внимание все это», — объяснил он.

Как стало известно, в турнире, который запланирован на февраль 2025 года, примут участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Организаторы — НХЛ и NHLPA — хотят провести матчи в Европе.

Ранее две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

      В России собрались производить необходимый для выпуска электроники металл

      Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением россиян в Астрахани

      Студент из Ливана сбил россиянку на электросамокате и стал фигурантом дела

      Назван способный привести к укреплению рубля фактор

      Президент Таджикистана прибыл в Москву

      Россияне назвали самые популярные хобби в 2023 году

      Бритни Спирс вышла на улицу без бюстгальтера и с грязной головой

      Глава Минобороны США записал обращение на пустой площади в центре Киева

      Смертельное ДТП в Подмосковье попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости