Сыктывкарский депутат опровергла отказ размещать баннер с поддержкой СВО
Депутат совета Сыктывкара Татьяна Кривощекова, возглавляющая Ассоциацию наружной рекламы Коми, опровергла слова главы республики Владимира Уйбы об отказе размещать баннер с местными бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «КомиОнлайн».
17 ноября Уйба сообщил, что перевозчики в регионе отказываются размещать надписи в поддержку СВО. Также он упрекнул занимающегося наружной рекламой предпринимателя и заявил, что его попросили повесить хотя бы один баннер с бойцами СВО.
По словам Кривощековой, владелец рекламной конструкции на площади Габова заявил, что уполномоченный орган исполнительной власти не обращался в фирму с просьбами о размещении соответствующего баннера.
Помимо этого, летом 2023 года компания безвозмездно по заявке мэрии Сыктывкара разместила на улице Ленина два баннера в поддержку СВО. Также в течение года вывешивались различные плакаты с информацией о героях спецоперации и службой по контракту.
Ассоциация наружной рекламы, добавила Кривощекова, попросила администрацию президента России и прокуратуру Коми провести проверку по названным обстоятельствам.
Ранее жительница Ленинского района Крыма обвинила учеников одной из местных школ в травле ее сына-семиклассника. Причиной этому, по ее словам, послужило то, что мальчик поддерживает проведение спецоперации на Украине.