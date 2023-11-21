Сыктывкарский депутат опровергла отказ размещать баннер с поддержкой СВО

Депутат Сыктывкара Кривощекова опровергла отказ размещать баннер с бойцами СВО

Депутат совета Сыктывкара Татьяна Кривощекова, возглавляющая Ассоциацию наружной рекламы Коми, опровергла слова главы республики Владимира Уйбы об отказе размещать баннер с местными бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «КомиОнлайн».

17 ноября Уйба сообщил, что перевозчики в регионе отказываются размещать надписи в поддержку СВО. Также он упрекнул занимающегося наружной рекламой предпринимателя и заявил, что его попросили повесить хотя бы один баннер с бойцами СВО.

По словам Кривощековой, владелец рекламной конструкции на площади Габова заявил, что уполномоченный орган исполнительной власти не обращался в фирму с просьбами о размещении соответствующего баннера.

Помимо этого, летом 2023 года компания безвозмездно по заявке мэрии Сыктывкара разместила на улице Ленина два баннера в поддержку СВО. Также в течение года вывешивались различные плакаты с информацией о героях спецоперации и службой по контракту.

Ассоциация наружной рекламы, добавила Кривощекова, попросила администрацию президента России и прокуратуру Коми провести проверку по названным обстоятельствам.

Ранее жительница Ленинского района Крыма обвинила учеников одной из местных школ в травле ее сына-семиклассника. Причиной этому, по ее словам, послужило то, что мальчик поддерживает проведение спецоперации на Украине.