В регионе России перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

Глава Коми Уйба: перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

В Республике Коми перевозчики отказались наносить слова поддержки специальной военной операции (СВО) на автобусы. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в Telegram.

По словам Уйбы, ранее он распорядился, чтобы перевозчики поддержали российских военнослужащих и нанесли надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» на общественный транспорт. «А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать», — написал он.

Свой отказ автотранспортные предприятия объяснили опасениями за сохранность имущества. «Отвечают: "А вдруг кто-нибудь стекло разобьет"», — пояснил глава Коми и предложил искоренить подобные проявления.

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