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18:16, 17 ноября 2023Россия

В регионе России перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

Глава Коми Уйба: перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

Фото: Сергей Паршуков / ТАСС

В Республике Коми перевозчики отказались наносить слова поддержки специальной военной операции (СВО) на автобусы. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в Telegram.

По словам Уйбы, ранее он распорядился, чтобы перевозчики поддержали российских военнослужащих и нанесли надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» на общественный транспорт. «А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать», — написал он.

Свой отказ автотранспортные предприятия объяснили опасениями за сохранность имущества. «Отвечают: "А вдруг кто-нибудь стекло разобьет"», — пояснил глава Коми и предложил искоренить подобные проявления.

Ранее в Воронежской области двоих мужчин приговорили к девяти и восьми годам лишения свободы за попытку теракта на трансформаторной подстанции и поджога автомобиля с символикой в виде буквы Z. Наказание обоим подсудимым назначили по совокупности совершенных преступлений, большую часть срока они будут отбывать в колонии строгого режима.

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      Алан Босиков
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