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06:01, 22 ноября 2023Мир

В ЕС обязались вооружать и обучать украинскую армию в будущем

Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входят поставки и обучение ВСУ

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

До конца года в руководстве ЕС должно начаться обсуждение долговременных обязательств перед Украиной. Как сообщает Bloomberg, в пакет помощи будут входить долгосрочные поставки оружия и обучение украинских военных.

Также предполагается обмен разведывательной информацией, усиление взаимодействия с украинской оборонной промышленностью, помощь в разминировании и борьбе с киберугрозами.

Подобную программу обязательство приняли и по итогам летнего саммита G7. Но канцлер ФРГ Олаф Штольц уточнил, что обязательства вступят в силу только после окончания нынешнего конфликта на Украине. В Кремле назвали предоставление подобные обещаний Киеву ошибочными и опасными.

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      Марина Совина
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