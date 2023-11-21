В ЕС обязались вооружать и обучать украинскую армию в будущем

Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входят поставки и обучение ВСУ

До конца года в руководстве ЕС должно начаться обсуждение долговременных обязательств перед Украиной. Как сообщает Bloomberg, в пакет помощи будут входить долгосрочные поставки оружия и обучение украинских военных.

Также предполагается обмен разведывательной информацией, усиление взаимодействия с украинской оборонной промышленностью, помощь в разминировании и борьбе с киберугрозами.

Подобную программу обязательство приняли и по итогам летнего саммита G7. Но канцлер ФРГ Олаф Штольц уточнил, что обязательства вступят в силу только после окончания нынешнего конфликта на Украине. В Кремле назвали предоставление подобные обещаний Киеву ошибочными и опасными.