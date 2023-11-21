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19:37, 21 ноября 2023Мир

В НАТО высказались об угрозе со стороны России

Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы со стороны России
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

НАТО не видит военной угрозы странам блока со стороны России. Об этом во время визита в Северную Македонию заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — высказался он.

При этом генсек подчеркнул, что НАТО сохраняет бдительность. Также, по его словам, альянс усилил военное присутствие в Восточной Европе на фоне конфликта на Украине.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не представляет угрозы для Восточной Европы, поэтому разворачивание новых сил НАТО в регионе не имеет смысла.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории России. Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заверил, что НАТО не станет нападать на Россию, поэтому не представляет для нее угрозы. Он подчеркнул, что российская сторона об этом осведомлена.

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