В России рассказали о вариантах применения новой версии Су-57

Эксперт Корнев: двухместный истребитель Су-57 сможет возглавить соединение БПЛА

Двухместная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет возглавить соединение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стать базой для создания учебно-боевого самолета. О вариантах применения новой версии истребителя рассказал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он отметил, что у всех основных типов российских тактических самолетов есть двухместные версии. По словам эксперта, двухместный Су-57 можно использовать в качестве лидера соединения дронов, учебно-боевого или ударного самолета с оператором, который будет управлять вооружением.

«Тот факт, что кабина оснащена всем необходимым для передачи управления от одного пилота к другому, говорит о том, что новый самолет проектируется и как учебно-боевой», — сказал Корнев.

Он добавил, что использование Су-57 в составе разведывательно-ударных систем усложнит работу пилота, которому придется фильтровать информацию, выбирать цель и средство ее поражения. Использование второго члена экипажа позволит снизить нагрузку на пилота.

Ранее в ноябре «Известия» со ссылкой на источники в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в новом патенте на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации», который получила ОАК, идет речь о версии истребителя Су-57.

В том же месяце в «Ростехе» рассказали, что Су-57 начинают оснащать двигателем второго этапа «изделие 30».