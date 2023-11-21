В Словакии пожаловались на высокую плату за помощь Украине

Глава МИД Словакии Бланар: страна заплатила высокую цену за помощь Украине

Словакия заплатила высокую цену за помощь Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Юрай Бланар, передает ТАСС.

«Мы также должны подумать о словацком народе, который заплатил высокую цену», — указал он.

Бланар пожаловался, что уровень жизни в Словакии сильно упал, в связи с чем республика заняла предпоследнее место в соответствующем рейтинге стран Евросоюза. Последнюю строчку в данном списке заняла Болгария. По словам министра, общий размер военной поддержки, оказанной Киеву Братиславой, составил порядка миллиарда евро.

Он также отметил необходимость переоснащения словацкой армии. Глава МИД страны рассказал, что после того как прежнее правительство передало Украине систему противовоздушной обороны (ПВО), Братиславе пришлось начать строительство новой. Кроме того, были приобретены новые бронетранспортеры взамен переданных Киеву. «Мы, конечно, поможем [Украине] с разминированием. Но мы против того, чтобы поставлять оружие из собственных запасов», — добавил он.

Министр также признал урон, который понесла экономика Словакии от антироссийских санкций. Он предположил, что, несмотря на принятые ограничения, экономику России ждет рост, а экономику Евросоюза — рецессия.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза (ЕС).

Он также заявил об «ужасной усталости» Европейского совета от обсуждений по Украине. Он рассказал, что к обращению президента страны Владимира Зеленского на заседании не проявили интереса. Кроме того, Фицо напомнил, что раньше украинского лидера везде встречали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных органах, как это произошло в США.