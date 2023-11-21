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16:02, 21 ноября 2023Мир

В США высказались о ведении войны на три фронта

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не способны воевать на три фронта

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не способны вести боевые действия на три фронта одновременно. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Сейчас у нас глупая администрация, я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. Это все безумие», — сказал он.

По словам Макгрегора, власти США заблуждаются относительно способности воевать сразу против России, Китая и исламского мира. Полковник уверен, что американская экономика не сможет выдержать такой нагрузки. Он предположил, что финансовая ситуация в США продолжит ухудшаться.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Соединенным Штатам, вероятно, не хватит возможностей, чтобы оказывать помощь Украине и Израилю одновременно. При этом подчеркивалось, что еще до начала эскалации палестино-израильского конфликта США были нацелены на ведение борьбы с Россией и Китаем.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признавал, что большая часть жителей западных стран, включая политиков, устали от затяжного военного конфликта на Украине. При этом, по его мнению, у них нет альтернатив, они вынуждены продолжать поддержку Киева.

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      Варвара Кошечкина
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