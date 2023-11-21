В МИД рассказали о ежедневных обстрелах ВСУ российских гражданских объектов

МИД: ВСУ ежедневно наносит до 300 ударов по российским гражданским объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят до 300 ударов по российским гражданским объектам. Статистику обстрелов раскрыл посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга. Трансляция доступна на Rutube.

Дипломат также уточнил, что число пострадавших в результате атак по гражданской инфраструктуре еженедельно составляет от 60 до 70, а иногда и 100 человек.

Ранее Мирошник заявлял, что ВСУ для атаки мирных целей используют ракеты, поставленные странами Запада. По его словам, украинские войска массово применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, ATACMS, а также их модификации, в том числе, с кассетной боевой частью.

В ходе брифинга посол также обратил внимание на попытки ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар. Ежедневно по ним наносят от 70 до 150 ударов с применением ударных беспилотников.