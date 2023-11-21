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13:26, 21 ноября 2023Бывший СССР

В МИД рассказали о ежедневных обстрелах ВСУ российских гражданских объектов

МИД: ВСУ ежедневно наносит до 300 ударов по российским гражданским объектам

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят до 300 ударов по российским гражданским объектам. Статистику обстрелов раскрыл посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга. Трансляция доступна на Rutube.

Дипломат также уточнил, что число пострадавших в результате атак по гражданской инфраструктуре еженедельно составляет от 60 до 70, а иногда и 100 человек.

Ранее Мирошник заявлял, что ВСУ для атаки мирных целей используют ракеты, поставленные странами Запада. По его словам, украинские войска массово применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, ATACMS, а также их модификации, в том числе, с кассетной боевой частью.

В ходе брифинга посол также обратил внимание на попытки ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар. Ежедневно по ним наносят от 70 до 150 ударов с применением ударных беспилотников.

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      Александр Курбатов
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