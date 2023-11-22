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11:32, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Бузова оценила возможность найти любовь на телешоу

Кадр: Gazgolder / YouTube

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не верит, что можно найти любовь на телешоу. Возможность встретить возлюбленного на ТВ она оценила в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

«Нормальный мужчина пойдет искать любовь на телек? В моем представлении, наверное, нет все-таки. Потому что это телевизионное шоу, телевизионный формат. (...) Зачастую это все только ради пиара», — высказалась телеведущая, дополнив, что уже имеет опыт подобного общения с мужчинами.

При этом она подчеркнула, что бывают и исключения. Бузова объяснила, что любовь иногда можно встретить там, «где не ждешь». «Чувства и любовь — это не схема», — заключила певица.

Ранее певец Филипп Киркоров посоветовал Бузовой устроить личную жизнь. По его мнению, телеведущая многого добилась в карьере и ей пора найти достойного возлюбленного.

В 2018 году на телеканале ТНТ выходило реалити-шоу «Замуж за Бузову». В нем 15 мужчин различных профессий боролись за право стать возлюбленным певицы. Победителем проекта стал бизнесмен Денис Лебедев.

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