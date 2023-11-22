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12:11, 22 ноября 2023Из жизни

Десятки людей обмазались навозом и принялись швырять его друг в друга

Участники фестиваля в Индии закидали друг друга коровьим навозом

Десятки жителей индийского села Гоматапура снова закидали друг друга коровьим навозом. Видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал сайт Newsflare.

В Гоматапуре каждый год устраивают фестиваль, участники которого обмазываются навозом, а затем принимаются швырять его в людей. Многие из них верят, что таким образом искупают грехи своих предков. Кроме того, во время празднества наказывают лжецов: их заставляют сидеть на осле.

Считается, что эта традиция восходит к середине XVIII века. Посмотреть на фестиваль съезжаются туристы из разных регионов Индии. Перед его началом священнослужитель проводит перед кучей навоза особый ритуал.

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Легенда гласит, что много лет назад под колеса телеги попал священный идол. Это разгневало божество, и оно прокляло Гоматапуру. Жителям деревни было суждено драться друг с другом до конца времен. Позднее божество смилостивилось и разрешило вместо этого швыряться навозом.

Ранее сообщалось, что воры украли у жителя индийской деревни Дхурена 800 килограммов коровьего навоза. Стоимость похищенного оценили в 1,6 тысячи рупий (1,7 тысячи рублей).

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      Олег Парамонов
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