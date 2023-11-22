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15:54, 22 ноября 2023Наука и техника

Европа начала испытания демонстратора многоразового космического корабля

SpaceNews: в Европе начали испытания демонстратора космического корабля SUSIE

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Европейская компания ArianeGroup начала испытания демонстратора верхней ступени перспективной тяжелой ракеты Ariane 6 — многоразового многоцелевого космического корабля Smart Upper Stage for Innovative Exploration (SUSIE). Об этом сообщает SpaceNews.

В высоту демонстратор достигает два метра, его масса составляет 100 килограммов. По своим габаритам он в шесть раз меньше оригинального изделия. Испытания проходят на площадке ArianeGroup во французской коммуне Ле Мюро.

Полноразмерный SUSIE предназначен как для выведения грузов на околоземную орбиту, так и для запуска пятерых астронавтов. Приземление изделия планируется осуществлять при помощи двигательной установки или парашюта. Над проектом работает команда инженеров из Франции и Германии. В грузовом варианте SUSIE может быть готов примерно к 2028 году. Запуск с экипажем может состояться в начале 2030-х годов.

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Ранее издание European Spaceflight допустило, что наиболее вероятным создателем европейского многоразового корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию может стать компания Exploration.

В мае издание ESF сообщило, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и Exploration договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

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      Иван Потапов
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