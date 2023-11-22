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17:28, 22 ноября 2023Спорт

Костомаров сыграл в теннис с протезом руки

Роман Костомаров сыграл в теннис с протезом правой руки

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сыграл в теннис с протезом правой руки. Спортсмен опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Первые несколько ударов у спортсмена не получаются — он роняет ракетку на корт. Однако затем Костомаров начинает наносить удачные удары по мячу. «Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал фигурист.

16 ноября Костомаров рассказал, что вновь посетил больницу в Коммунарке, в которую попал в тяжелом состоянии в январе. «Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть», — признался он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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      Алексей Гусев
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