МИД России заявил о готовности помочь Финляндии в решении проблем на границе

Захарова: Москва готова к работе с Финляндией по разрешению ситуации на границе

Москва готова работать с Финляндией по разрешению ситуации с наплывом нелегальных мигрантов-беженцев на юго-восточной границе с Россией. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение. Вот так это должно быть. И мы готовы к такой работе», — заявила представитель дипломатического ведомства.

Из-за резкого увеличения потока беженцев со сторон России Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе. В страну попало более 700 человек, но миграционные финляндские власти отказывают прибывшим людям в предоставлении убежища.

При этом власти страны отказались от идеи полного закрытия всех КПП на российско-финской границе.