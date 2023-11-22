В России одобрили увеличение минимальных зарплат

В 2024-м минимальный размер оплаты труда в России увеличат до 19,2 тысячи рублей

Совет Федерации России одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала 2024 года минимальные зарплаты в России увеличатся до 19 тысяч 242 рублей. Также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты поднимается с 42 до 48 процентов.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие позволит обеспечить повышение доходов около 4,8 миллиона работников. Расходы на увеличение зарплат работников федеральных государственных учреждений в следующем году оценивают в 19,7 миллиарда рублей, а муниципальных учреждений — на 126,4 миллиарда рублей.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, увеличение МРОТ отразится на некоторых выплатах — прежде всего на размере выплат по нетрудоспособности. Кроме того, от минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице, пояснила депутат.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Перед вторым чтением законопроекта депутаты совместно с правительством подготовили более 900 поправок, которые перераспределяют почти 7 триллионов рублей.