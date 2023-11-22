Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:10, 22 ноября 2023Экономика

Новак оценил возможность скорого снятия запрета на вывоз дизеля

Вице-премьер Новак: запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В ближайшее время правительство России может отменить запрет на вывоз из страны дизельного топлива по аналогии с автомобильными бензинами. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник связал возможное снятие запрета на экспорт дизеля со стабилизацией ситуации на внутреннем рынке. Одной из главных целей введенных ограничений была борьба с ростом цен и дефицитом топлива. Эти задачи к настоящему времени удалось выполнить, уточнил Новак.

«В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили», — заключил Новак.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023

Экспортные ограничения были введены в стране 21 сентября. Ограничения затронули вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Однако спустя месяц власти отменили запрет на вывоз бензина. В Министерстве энергетики (Минэнерго) объяснили подобное решение снижением биржевых цен и формированием запасов этого вида топлива в размере примерно 2 миллионов тонн.

Кроме того, отмена ограничений была необходима в преддверии зимнего сезона, когда внутренний спрос на бензин традиционно падает и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В этот период нельзя допустить разгрузки предприятий и необходимо обеспечить высокий уровень производства бензина, заключили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

      В ООН оценили стоимость восстановления Украины

      Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

      Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

      Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

      Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

      В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

      Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в российском регионе

      Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

      Российский военный раскрыл подробности дуэли с украинской женщиной-снайпером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости