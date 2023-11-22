Новак оценил возможность скорого снятия запрета на вывоз дизеля

Вице-премьер Новак: запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время

В ближайшее время правительство России может отменить запрет на вывоз из страны дизельного топлива по аналогии с автомобильными бензинами. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник связал возможное снятие запрета на экспорт дизеля со стабилизацией ситуации на внутреннем рынке. Одной из главных целей введенных ограничений была борьба с ростом цен и дефицитом топлива. Эти задачи к настоящему времени удалось выполнить, уточнил Новак.

«В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили», — заключил Новак.

Экспортные ограничения были введены в стране 21 сентября. Ограничения затронули вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Однако спустя месяц власти отменили запрет на вывоз бензина. В Министерстве энергетики (Минэнерго) объяснили подобное решение снижением биржевых цен и формированием запасов этого вида топлива в размере примерно 2 миллионов тонн.

Кроме того, отмена ограничений была необходима в преддверии зимнего сезона, когда внутренний спрос на бензин традиционно падает и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В этот период нельзя допустить разгрузки предприятий и необходимо обеспечить высокий уровень производства бензина, заключили в ведомстве.