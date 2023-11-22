Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 22 ноября 2023Наука и техника

Объяснена причина возникновения головной боли от красного вина

Scientific Reports: объяснена причина появления головной боли от красного вина

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе объяснили причину возникновения головной боли от красного вина. Выводы исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

У некоторых людей даже после небольшого бокала красного вина может появиться головная боль в период от 30 минут до трех часов. Причем это явление фиксируется даже у тех людей, у которых обычно не возникает головной боли при употреблении других алкогольных напитков.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Специалисты предположили, что все дело в флаваноле, который содержится в красных винах. Вероятно, вещество кверцетин нарушает нормальный метаболизм алкоголя, провоцируя головную боль. Этот флаванол присутствует во всех видах фруктов и овощей, включая виноград. Его часто используют в качестве пищевой добавки, однако при смешивании с алкоголем он изменяется. В частности, кверцетин преобразуется в глюкуронид кверцетина, который блокирует метаболизм спиртного. В результате у людей может накапливаться токсин ацетальдегид, вызывающий покраснение лица, головную боль и тошноту.

Причем уровни этого флаванола в красном вине могут сильно варьироваться в зависимости от количества солнечного света, от способа производства вина, включая контакт с кожицей во время ферментации, процессов осветления и выдержки.

В будущем команда планирует продолжить свои исследования. В том числе они хотят сравнить определенные сорта красных вин с различным содержанием кверцетина, чтобы подтвердить свою теорию.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели тревожный сигнал в улыбке Путина

      В США рассказали об опасности наступления ВСУ в дневное время

      Объяснена причина возникновения головной боли от красного вина

      В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВМС Украины

      Аудитор назвала пошаговый план открытия собственного бизнеса

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

      Экономист рассказал о преимуществах БРИКС перед G7

      Названы районы Москвы с самым дешевым небольшим жильем

      Американец раскрыл ежемесячные расходы и разозлил пользователей сети

      В США призвали Зеленского перестать жаловаться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости