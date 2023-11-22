Орехи признали полезными для качества спермы

Advances in Nutrition: употребление орехов повышает мужскую фертильность

Ученые из Университета Монаша признали, что употребление орехов может быть полезным для качества спермы. Результаты исследования, опубликованные в журнале Advances in Nutrition, показали, что две горсти орехов в день способны повысить мужскую фертильность.

Авторы провели метаанализ и систематический обзор четырех работ, включая два рандомизированных клинических исследования (РКИ). В общей сложности были проанализированы данные 646 мужчин. В РКИ приняли участие 223 здоровых мужчины в возрасте 18-35 лет. В одном исследовании их попросили потреблять 75 граммов цельнозерновых грецких орехов в день в течение 12 недель, а в другом — 30 граммов грецких орехов, 15 граммов миндаля и 15 граммов фундука каждый день в течение 14 недель. Контрольная группа в двух экспериментах соблюдала свою обычную диету без дополнительного потребления орехов.

Специалисты пришли к выводу, что ежедневный прием орехов улучшает качество спермы, однако не концентрацию сперматозоидов. Такие результаты были получены уже после корректировки с учетом различных факторов, включая физическую активность. Кроме того, все испытуемые придерживались диеты в западном стиле, которая не всегда была здоровой. Это означает, что добавление орехов в обычный рацион оказывало благотворное влияние на сперму без необходимости дальнейших изменений в диете.

Предполагается, что такой эффект достигался за счет высокой концентрации омега-3 полиненасыщенных жиров, пищевых волокон, витаминов, минералов и полифенолов, содержащихся в орехах.

В будущем команда планирует провести дополнительные исследования потенциальной пользы орехов как для мужской, так и для женской фертильности.