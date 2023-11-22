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17:54, 22 ноября 2023Среда обитания

Основателя проблемного китайского застройщика лишили особняков

Особняки основателя Evergrande стоимостью $200 млн арестовали кредиторы

Фото: Bobby Yip / Reuters

На принадлежащие основателю проблемного китайского застройщика Evergrande Сюй Цзяиню два объекта недвижимости стоимостью почти 200 миллионов долларов кредиторы наложили арест, пишет South China Morning Post.

Как отмечают журналисты, бизнесмен лишился двух расположенных в Гонконге особняков за несколько недель до слушаний дела о ликвидации самой компании. Ранее они принадлежали компании Giant Hill, директором которой до 30 июля 2021 года являлся Сюй Цзяинь.

Впервые о финансовых проблемах крупнейшего застройщика КНР стало известно в сентябре 2021 года. В ноябре Сюй Цзяинь расстался с частью своей недвижимости и некоторыми предметами искусства на общую сумму 1,1 миллиарда долларов, чтобы продолжить деятельность Evergrande. Однако уже в декабре компания столкнулась с техническим дефолтом, а в марте торги акциями Evergrande на бирже были остановлены.

В июле 2023 года застройщик с большим запозданием представил финансовую отчетность за последние два года, которая подтвердила предположения аналитиков о гигантских убытках в размере 81 миллиарда долларов. 28 августа после 17-месячного перерыва на бирже в Гонконге возобновились торги акциями Evergrande. По итогам первого дня котировки рухнули на 78,79 процента, компания потеряла около двух миллиардов долларов рыночной капитализации.

К середине октября общая задолженность девелопера по офшорным облигациям оценивалась в 11 миллиардов долларов. По мнению участников рынка, Evergrande вряд ли удастся избежать дефолта и масштабной ликвидации активов. В компании передачу прав собственности на дома Сюй Цзяиня комментировать не стали.

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      Дмитрий Воронин
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