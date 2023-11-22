Полиция Словакии разблокировала границу с Украиной

Таможня Украины: полиция Словакии разблокировала проезд к погранпункту

В Словакии сотрудники полиции разблокировали проезд к пропускному пункту «Вышне-Немецке — Ужгород» на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным ведомства, движение между государствами было восстановлено в ночь на 22 ноября. Проезд к пункту пропуска по состоянию на утро того же дня осуществляется в штатном режиме.

Всего за 21 ноября через границу в обе стороны проехали 250 грузовиков, что как минимум на 100 единиц меньше, чем в предыдущие дни. Об этом рассказал спикер погранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Неизвестные перекрыли проезд грузового транспорта к пропускному пункту 21 ноября. Украинская сторона уточнила, что со стороны Братиславы им не приходили предупреждения о возможных блокировках и присоединении словаков к акциям дальнобойщиков из Польши. Перевозчики требуют введения коммерческих ограничений для украинских коллег и ограничения их количества.

Словацкие дальнобойщики уже проводили предупредительную блокировку границы с Украиной 16 ноября. Тогда акция продлилась всего час, но перевозчики предупредили, что если проблема не решится, то они присоединятся к акции польских коллег.