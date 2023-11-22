Раскрыты желаемые суммы трат мужчин на помолвочные кольца

SOKOLOV: 15 процентов мужчин готовы купить помолвочное кольцо за 20 тысяч рублей

Ювелирный бренд SOKOLOV провел исследование, в ходе которого мужчины раскрыли желаемые суммы трат на помолвочные кольца. Соответствующую информацию публикует РИА Новости.

Отмечается, что большинство из них намерены приобрести изделие за 10 тысяч рублей, а 15 процентов опрошенных готовы отдать от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, 7 процентов россиян могут себе позволить купить кольцо стоимостью до 100 тысяч рублей.

При этом каждая седьмая девушка в стране призналась, что хочет украшение только с бриллиантом, а 18 процентов из тех, кто планирует выйти замуж в скором времени, мечтают о кольце, стоимость которого составит от 30 тысяч рублей.

В свою очередь, по словам 16 процентов респонденток, они планируют получить аксессуар, цена которого начинается от 50 тысяч рублей. «Еще 14 процентов девушек рассматривают для себя только кольцо с бриллиантом», — говорится в исследовании.

Среди прочего, по анализу специалистов, предложения руки и сердца от своего избранника ждут 73 процента девушек. Однако лишь 22 процента партнеров планируют решиться на упомянутый шаг в ближайшее время.

Помимо этого, выяснилось, что средняя стоимость помолвочного кольца в России в этом году составила 8,5 тысячи рублей. Вдобавок на организацию одной свадьбы молодожены тратят приблизительно 113,6 тысячи рублей, а на покупку обручального кольца — 11,3 тысячи рублей.

Также стало известно, что чаще всего россияне покупали в 2023 году обручальные кольца из золота, поскольку их продажи выросли на 18 процентов. В то же время россияне покупали данные украшения из белого золота, спрос на них увеличился на 18 процентов, а на комбинированные кольца из разных типов золота — на 44 процента.

В октябре россияне раскрыли свое отношение к пирсингу. Так, стало известно, что большинство россиян — 58 процентов — отрицают влияние пирсинга на профессиональные качества человека.