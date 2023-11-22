Россиянкам назвали производящие впечатление на жениха пластические операции
Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал россиянкам пластические операции, которые производят впечатление на женихов перед свадьбой. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.
В первую очередь специалист выделил маммопластику, которую можно совместить с коррекцией сосков. «Если невеста хочет на своей свадьбе появиться с красивым декольте, то операцию следует запланировать не позже чем за три месяца до события, в идеале для полного восстановления необходимо полгода», — пояснил медик.
Также, по мнению эксперта, женщины могут удивить своих мужчин липофилингом, направленным на коррекцию груди, увеличение ягодиц, создание четких линий пресса и придание рельефа рукам. Данная методика заключается в том, что хирург извлекает излишний жир из одних мест на теле и с помощью инъекций вводит его в другие.
В заключение Алексанян рассказал об абдоминопластике, которая помогает избавиться от выпирающего живота. «Невесты, которые желают обрести идеальный живот перед свадьбой с помощью абдоминопластики, должны записаться на прием к пластическому хирургу заранее. На восстановление после операции потребуется два-три месяца, плюс необходимо учесть время на прохождение медицинского обследования и сдачу анализов», — отметил собеседник издания.
Ранее пластический хирург Александр Катков назвал самые популярные виды пластических операций у россиянок зрелого возраста. В первую очередь, по словам доктора, в список входит спейслифтинг, направленный на восстановление скуловой зоны и разглаживание носогубных складок.