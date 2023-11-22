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16:17, 22 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали производящие впечатление на жениха пластические операции

Фото: Unsplash

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал россиянкам пластические операции, которые производят впечатление на женихов перед свадьбой. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

В первую очередь специалист выделил маммопластику, которую можно совместить с коррекцией сосков. «Если невеста хочет на своей свадьбе появиться с красивым декольте, то операцию следует запланировать не позже чем за три месяца до события, в идеале для полного восстановления необходимо полгода», — пояснил медик.

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Также, по мнению эксперта, женщины могут удивить своих мужчин липофилингом, направленным на коррекцию груди, увеличение ягодиц, создание четких линий пресса и придание рельефа рукам. Данная методика заключается в том, что хирург извлекает излишний жир из одних мест на теле и с помощью инъекций вводит его в другие.

В заключение Алексанян рассказал об абдоминопластике, которая помогает избавиться от выпирающего живота. «Невесты, которые желают обрести идеальный живот перед свадьбой с помощью абдоминопластики, должны записаться на прием к пластическому хирургу заранее. На восстановление после операции потребуется два-три месяца, плюс необходимо учесть время на прохождение медицинского обследования и сдачу анализов», — отметил собеседник издания.

Ранее пластический хирург Александр Катков назвал самые популярные виды пластических операций у россиянок зрелого возраста. В первую очередь, по словам доктора, в список входит спейслифтинг, направленный на восстановление скуловой зоны и разглаживание носогубных складок.

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      Карина Черных
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