Соавтор Конституции предупредил о последствиях идеи Бастрыкина переписать ее

Соавтор Конституции Румянцев напомнил о прописанном в ней многообразии идеологий

Изменение Конституции России может привести к тому, что ее начнут переписывать под себя правящие партии. Об этом предупредил соавтор документа, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания, ответственный секретарь конституционной комиссии России с 1990 по 1993 год Олег Румянцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Комментируя предложение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина закрепить в главном законе страны государственную идеологию, юрист напомнил, что в Конституции уже прописаны положения о патриотизме и идеологическом многообразии. Румянцев подчеркнул, что идеологии посвящена вся первая глава документа, в которой содержится набор принципов, обязательный для всех россиян.

«Если вдруг будет прописана официальная идеология, это будет означать, что государство начнет еще больше выходить за рамки своих полномочий», — заявил он, добавив, что в Конституции государству предписаны некие ограничения в отношениях с обществом.

Помимо этого, Румянцев отметил, что правящие партии могут сменяться. Если закрепить в Конституции единую идеологию, то пришедшая к власти фракция обязательно ее отменит, считает юрист. Он призвал больше внимания уделять реализации того, что прописано в первой главе документа, а не выступать с предложениями ее переписать, из-за чего может пострадать конституционная идентичность россиян. «Люди различных взглядов, идеологий, политических пристрастий — Конституция для всех одна. Нельзя всех под какую-то одну гребенку подгребать. Внимательно читайте преамбулу Конституции — там содержится идеология любви к Отечеству», — заявил соавтор главного закона России.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также напомнил Бастрыкину о первой главе Конституции и процитировал ее положения. При этом политик заявил, что Конституция — «живой документ, а не памятник», поэтому может быть изменена при наличии общественного запроса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимал решений по вопросу введения в стране государственной идеологии. Отвечая на вопрос о том, как идея главы СК соотносится с положениями основного закона страны, представитель Кремля подчеркнул, что это точка зрения одного человека.

В мае о необходимости решить вопрос с положением о запрете государственной идеологии, который прописан в Конституции страны, также заявил министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, подобных положений нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — сказал он.