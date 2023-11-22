Сокращение доходов бюджета России от топливно-энергетического комплекса оценили

Минэнерго РФ: доходы бюджета от ТЭК сократятся в 2023 году на 3 триллиона рублей

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) принесет федеральному бюджету в 2023 году 8,6 триллиона рублей, что на три триллиона меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные первого замминистра энергетики России Павла Сорокина. Оценку сокращения доходов и данных по другим показателям отрасли он представил на заседании рабочей группы Госсовета в Кемерово.

Там же отмечается, что доля ТЭК в ВВП страны уменьшится на два процентных пункта, до 16 процентов, а в экспорте — на семь процентных пунктов, до 51 процента.

По итогам семи месяцев текущего года нефтегазовые доходы России сократились в 1,7 раза и составили 4,193 триллиона рублей. Правда, уже в сентябре президент страны Владимир Путин отметил, что в июле-августе показатель в условиях активного роста на мировых рынках восстановился практически до уровня прошлого года.

В начале ноября стало известно, что нефтегазовые доходы при формировании бюджета России снова начнут рассчитывать исходя из базовой цены на нефть, установленной на уровне 60 долларов за баррель. Дополнительные доходы, полученные от продажи углеводородов сверх указанной цены, будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при падении стоимости ниже отметки недополученные доходы будут компенсироваться из того же фонда. Таким образом, бюджетное правило возвращается к прежним параметрам расчета, которые были изменены в 2022 году.