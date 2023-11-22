В России сравнили подорожание презервативов и гречки

НСН: презервативы в России подорожали на 5-10 процентов

Презервативы в России подорожали не из-за картельного сговора, а из-за ослабления рубля. Об этом заявил НСН основатель сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

«Ни о каком сговоре не может быть и речи, так как рост цен минимален. В основном это произошло из-за изменения курса валют, так как некоторые составляющие закупаются за рубежом», — пояснил представитель отрасли.

Магазины интим-товаров не поднимают цену, а наоборот стараются ее удержать, так как видят, что «все подорожало чуть ли не в два и более раза». Так, в частности, в сравнении с гречкой презервативы подорожали всего на пять-десять процентов, добавил Лапин.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заподозрил российских продавцов в картельном сговоре. Он попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) выяснить, почему упаковка из трех презервативов в аптеке подорожала до 300 рублей, а отечественная продукция на витринах почти не представлена. Презервативы являются социально значимой продукцией — помогают в борьбе с распространением заболеваний, передающихся половым путем, и предотвращают нежелательную беременность, которая может «навредить физическому и психологическому здоровью женщины», подчеркнул он.

Ранее стало известно, что у российских производителей презервативов возникли неожиданные проблемы на фоне санкций и переориентации на другие рынки закупок. Сложности появились из-за несовпадения среднестатистических размеров пенисов у россиян и жителей Юго-Восточной Азии, где закупаются нужные заготовки. Необходимость делать презервативы под заказ привела к увеличению стоимости и сроков производства в России.