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20:43, 22 ноября 2023Россия

Столкнувшийся с тепловозом в российском регионе поезд продолжил движение

Столкнувшийся с тепловозом под Ульяновском пассажирский поезд продолжил движение

Фото: ОАО «РЖД» / ТАСС

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту ПермьАдлер, продолжил движение. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Ранее 22 ноября состав столкнулся с маневровым тепловозом в Ульяновской области.

После возобновления движения задержка составляет около четырех часов, уточнили в РЖД. В компании добавили, что сотрудники принимают меры для сокращения отставания.

После аварии на участке Куйбышевской железной дороги за медицинской помощью обратились десятки пассажиров, в том числе один ребенок. В РЖД сообщили о 25 пострадавших. У всех пострадавших были выявлены ссадины и ушибы, серьезных травм нет.

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      Алан Босиков
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