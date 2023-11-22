Столкнувшийся с тепловозом в российском регионе поезд продолжил движение

Столкнувшийся с тепловозом под Ульяновском пассажирский поезд продолжил движение

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Пермь — Адлер, продолжил движение. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Ранее 22 ноября состав столкнулся с маневровым тепловозом в Ульяновской области.

После возобновления движения задержка составляет около четырех часов, уточнили в РЖД. В компании добавили, что сотрудники принимают меры для сокращения отставания.

После аварии на участке Куйбышевской железной дороги за медицинской помощью обратились десятки пассажиров, в том числе один ребенок. В РЖД сообщили о 25 пострадавших. У всех пострадавших были выявлены ссадины и ушибы, серьезных травм нет.