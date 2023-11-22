У четырехмесячных младенцев выявили способность к самосознанию

Scientific Reports: у четырехмесячных младенцев выявили самосознание

Ученые из Бирмингемского университета выявили у четырехмесячных младенцев способность к самосознанию. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента специалисты демонстрировали младенцам мяч на экране, который двигался к ним или от них. Когда мяч на экране был наиболее близко, детям имитировали прикосновение посредством легкой вибрации на руках. В этот момент им измеряли активность мозга.

Исследователи обнаружили, что уже с четырехмесячного возраста младенцы имеют повышенную тактильную мозговую активность. То есть еще до того, как дети научились самостоятельно дотягиваться до предметов, их мозг уже готов устанавливать связь между сенсорным и визуальным восприятием. Это означает, что они могут ощущать пространство вокруг себя и понимать, как их тело взаимодействуют с внешними объектами и обстоятельствами.

В октябре 2023 года международная группа специалистов из Австралии, Германии и США доказала наличие сознания у новорожденных детей. Они также предположили, что его признаки могут присутствовать еще раньше — у плода на последних месяцах беременности.