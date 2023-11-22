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12:20, 22 ноября 2023Наука и техника

У четырехмесячных младенцев выявили способность к самосознанию

Scientific Reports: у четырехмесячных младенцев выявили самосознание

Фото: Unsplash

Ученые из Бирмингемского университета выявили у четырехмесячных младенцев способность к самосознанию. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента специалисты демонстрировали младенцам мяч на экране, который двигался к ним или от них. Когда мяч на экране был наиболее близко, детям имитировали прикосновение посредством легкой вибрации на руках. В этот момент им измеряли активность мозга.

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Исследователи обнаружили, что уже с четырехмесячного возраста младенцы имеют повышенную тактильную мозговую активность. То есть еще до того, как дети научились самостоятельно дотягиваться до предметов, их мозг уже готов устанавливать связь между сенсорным и визуальным восприятием. Это означает, что они могут ощущать пространство вокруг себя и понимать, как их тело взаимодействуют с внешними объектами и обстоятельствами.

В октябре 2023 года международная группа специалистов из Австралии, Германии и США доказала наличие сознания у новорожденных детей. Они также предположили, что его признаки могут присутствовать еще раньше — у плода на последних месяцах беременности.

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      Елена Апазиди
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