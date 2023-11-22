В России решили снять запрет на экспорт одного вида топлива

Минэнерго: правительство РФ снимет запрет на экспорт летнего дизельного топлива

Правительство России решило снять временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение вновь разрешить продажу за рубеж одного вида топлива в Минэнерго объяснили стабилизацией внутреннего рынка и снижением оптовых цен.

«При сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином. С начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн, на 14 процентов больше, чем на дату введения запрета», — отметили в ведомстве.

Зимой на летнее дизельное топливо снижается спрос из-за морозов, а предложение на рынке растет по причине завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов, отметили в ведомстве. Таким образом, разрешение продавать топливо за рубеж не позволит предприятиям останавливать производство.

О возможном снятии запрета ранее упоминал вице-премьер Александр Новак. По его словам, одной из главных целей введенных ограничений была борьба с ростом цен и дефицитом топлива. Сейчас рынок оказался наполненным, и решение правительства ограничить вывоз дизеля из страны «выполнило свой функционал», подчеркнул он

Ограничения экспорта вступили в силу 21 сентября — они затронули вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива, в том числе приобретенного на биржевых торгах. В правительстве объяснили меру борьбой с подорожанием и дефицитом. Спустя пару месяцев власти отменили запрет на вывоз бензина из-за снижения биржевых цен и формирования запасов в два миллиона тонн.