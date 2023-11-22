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20:24, 22 ноября 2023Экономика

В России решили снять запрет на экспорт одного вида топлива

Минэнерго: правительство РФ снимет запрет на экспорт летнего дизельного топлива

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Правительство России решило снять временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение вновь разрешить продажу за рубеж одного вида топлива в Минэнерго объяснили стабилизацией внутреннего рынка и снижением оптовых цен.

«При сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином. С начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн, на 14 процентов больше, чем на дату введения запрета», — отметили в ведомстве.

Зимой на летнее дизельное топливо снижается спрос из-за морозов, а предложение на рынке растет по причине завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов, отметили в ведомстве. Таким образом, разрешение продавать топливо за рубеж не позволит предприятиям останавливать производство.

О возможном снятии запрета ранее упоминал вице-премьер Александр Новак. По его словам, одной из главных целей введенных ограничений была борьба с ростом цен и дефицитом топлива. Сейчас рынок оказался наполненным, и решение правительства ограничить вывоз дизеля из страны «выполнило свой функционал», подчеркнул он

Ограничения экспорта вступили в силу 21 сентября — они затронули вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива, в том числе приобретенного на биржевых торгах. В правительстве объяснили меру борьбой с подорожанием и дефицитом. Спустя пару месяцев власти отменили запрет на вывоз бензина из-за снижения биржевых цен и формирования запасов в два миллиона тонн.

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      Вячеслав Агапов
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