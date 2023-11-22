В Мексике оценили возможность проведения матча со сборной России по футболу

Посол Мексики в РФ Мехиас допустил проведение матча со сборной России в 2024-м

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас оценил возможное проведение товарищеского матча между футбольными сборными стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Он допустил, что такая встреча вполне возможна в следующем году. «Многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта», — заявил Мехиас.

Последний товарищеский матч сборная России провела 20 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила Кубу со счетом 8:0.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть крупных турниров.