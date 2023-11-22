В России одобрили новый способ пополнения бюджета

Совет Федерации одобрил закон о повышении НДПИ на конденсат «Газпрома» и газ

Совет Федерации одобрил закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат «Газпрома» и на газ холдинга, а также независимых производителей. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки о новом способе пополнения бюджета являются частью большого бюджетообразующего налогового закона, внесенного кабмином в парламент вместе с проектом трехлетнего бюджета и утвержденного сегодня сенаторами.

Документ предусматривает повышение НДПИ на газовый конденсат «Газпрома» на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. Решение не коснется «дочек» «Газпрома», у которых добыча газа составляет менее 35 процентов от общей добычи углеводородов.

Также с 1 января 2024 года для «Газпрома» и независимых производителей будет проиндексирован НДПИ на газ. Вводимые при этом коэффициенты Ккг2023 (с 1 января 2024 года) и Ккг2024 (с 1 августа 2024 года) характеризуют изъятие дополнительной выручки компаний от индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке в федеральный бюджет, говорится в материале.

Помимо этого, в Совфеде поддержали возврат с октября 2023 года прежнего порядка расчета выплат по демпферу нефтяникам. С сентября он был скорректирован, что, по сути, сократило выплаты вдвое. Планировалось, что уменьшенные выплаты будут действовать в течение одного года, но затем власти решили на фоне значительного роста биржевых цен на топливо вновь повысить соответствующий коэффициент в полном объеме.