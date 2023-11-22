В России оценили влияние на рынок электроники запланированного утильсбора

Экономист Кульбака: введение утильсбора приведет к повышению цен на технику

Цены на импортную электронику на фоне введения утильсбора вырастут, из-за чего пострадают конечные потребители, считает экономист Николай Кульбака. В свою очередь, эксперт ОНФ и член Совета столичного отделения Российского экологического движения Илья Рыбальченко назвал введение утилизационного сбора совершенно логичным и оправданным, поскольку такую технику сложно утилизировать. Мнения специалистов, оценивших влияние запланированной меры, приводит «360».

По словам Рыбальченко, сейчас расходы по утилизации берет на себя государство, а после введения утильсбора финансовая нагрузка ляжет на производителей, что эксперт счел справедливым. В то же время Кульбака обратил внимание на слабую представленность отечественных производителей смартфонов и другой профильной продукции на рынке электроники, притом что именно их интересами обосновывается возможное введение сбора. Специалист отметил, что в России не смогут в обозримом будущем заменить мировые бренды.

О возможном введении до конца 2024 года утилизационного сбора для импортной электроники стало известно 21 ноября. Предполагается, что мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили, а собираемые средства направят в федеральный бюджет для дальнейшего развития отечественного производства. Инициативу, предложенную на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, поддержал Минпромторг. Директор департамента радиоэлектронной промышленности ведомства Юрий Плясунов заявил, что «отрасль в нем (сборе) нуждается».

При этом перед Новым годом цены на смартфоны в России и так вырастут на 15-20 процентов в годовом выражении, выяснили журналисты. По данным участников рынка, в декабре средняя стоимость гаджета вырастет до 26-27 тысяч рублей.

