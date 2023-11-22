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04:37, 22 ноября 2023Наука и техника

В зоне СВО начали применять ночные FPV-дроны

Военкор Коц рассказал о применении ночных FPV-дронов в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Судоплатов»

FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») с ночными камерами начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение FPV-дронов в темное время суток. «Ночные FPV-дроны, похоже, скоро пойдут в промышленных масштабах. Переходим на новый уровень. Теперь даже передвижение в темное время суток не может ничего гарантировать», — пишет Коц.

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Изначально видеозапись появилась в Telegram-канале «Судоплатов». В сообщении отметили, что на ролике показано применение высокоточных дронов-камикадзе «ВТ-40» ночью. Также канал подчеркнул, что расчеты FPV-дронов Вооруженных сил России смогут работать круглосуточно благодаря внедрению новых технологий.

Ранее в ноябре появилось видео, демонстрирующее применение дрона-камикадзе «Ланцет» в темное время суток.

В октябре стало известно, что российские бойцы из подразделения специального назначения начали применять на сватовском направлении FPV-дроны «Упырь». Аппараты хорошо показывают себя в лесистой местности, поскольку имеют хорошую маневренность.

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