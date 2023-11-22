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16:17, 22 ноября 2023Мир

Захарова заявила о проработке реакции на действия Финляндии на границе с Россией

Захарова: Россия ответит, если Финляндия закроет новые пограничные пункты

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия проработает ответ на тот случай, если Финляндия предпримет решение закрыть новые пограничные пункты пропуска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Она [реакция на закрытие пунктов пропуска на границе] будет проработана в нашем внутриведомственном формате», — уточнила она.

Ранее Захарова заявила, что российское правительство готово работать с Финляндией по разрешению ситуации с наплывом нелегальных мигрантов-беженцев на юго-восточной границе с Россией. По ее словам, Хельсинки должны были дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и высказать все претензии финской стороны.

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      Дарья Балацкая
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