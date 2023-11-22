Захарова заявила о проработке реакции на действия Финляндии на границе с Россией

Захарова: Россия ответит, если Финляндия закроет новые пограничные пункты

Россия проработает ответ на тот случай, если Финляндия предпримет решение закрыть новые пограничные пункты пропуска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Она [реакция на закрытие пунктов пропуска на границе] будет проработана в нашем внутриведомственном формате», — уточнила она.

Ранее Захарова заявила, что российское правительство готово работать с Финляндией по разрешению ситуации с наплывом нелегальных мигрантов-беженцев на юго-восточной границе с Россией. По ее словам, Хельсинки должны были дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и высказать все претензии финской стороны.