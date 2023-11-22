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12:27, 22 ноября 2023Силовые структуры

В Запорожье разоблачен готовивший диверсии офицер ВСУ под прикрытием

В Запорожье силовики раскрыли офицера ВСУ под прикрытием, готовившего диверсии

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

В Запорожской области силовики разоблачили действующего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), работавшего под прикрытием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Раскрыт старший лейтенант, начальник связи 116-го батальона теробороны. Он остался в регионе жить после прихода российских войск. Мужчина передавал данные о передвижении российских подразделений, дислокации войск и военной техники, а также готовил диверсии.

В ходе обыска у задержанного изъяты АК-74 со 120 патронами, пистолет ПМ с двумя магазинами, пластичная взрывчатка и граната.

17 ноября сообщалось, что росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки задержали жителя Запорожской области, подозреваемого в пособничестве противнику. По месту его жительства были обнаружены предметы, схожие с холодным и дробящим оружием, револьвер, наградной кортик с нацисткой символикой, государственные символы Украины, а также националистическая атрибутика и элементы военной экипировки.

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      Любовь Ширижик
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