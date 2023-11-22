Стало известно о новом ограничении на торговлю зарубежными акциями

Mash: россиянам запретят покупать акции зарубежных компаний на льготных условиях

Правительство России рассматривает возможность запрета покупки ценных бумаг иностранных организаций за счет имущества на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), постановление может вступить в силу уже с 1 января 2024 года. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Mash.

Издание отмечает, что документ находится на рассмотрении, но окончательное решение не принято. С помощью ограничений власти хотят закрыть один из способов вывода капитала за рубеж, а также поспособствовать росту курса рубля.

Покупку иностранных ценных бумаг для россиян ограничили весной 2023 года. Брокерам запретили проводить операции с бумагами, которые учитываются в недружественном депозитарии, а для неквалифицированных инвесторов сократили список возможных вложений.

Тогда решение объясняли рискованностью подобных вложений. Опасения властей реализовались в ноябре, когда США ввели блокирующие санкции против «СПБ Биржи». Включение площадки в SDN-список означало, что ее американские активы блокируются, и граждане США более не могут проводить сделки с ней.