Бари Алибасов ответил на сообщения об обнаружении опухоли

Шоумен Бари Алибасов отшутился в ответ на публикации о наличии опухоли

Музыкальный продюсер Бари Алибасов в беседе с «Лентой.ру» отшутился в ответ на публикации об обнаружении у него доброкачественной опухоли.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи нашли у шоумена доброкачественное новообразование в виде кисты в репродуктивных органах и ему требуется операция.

«Репродуктивные органы… То есть я должен рожать? Опухоль очень доброкачественная, я какаю уже 80 лет, и очень доброкачественно всегда. Если без шуток, конечно, есть какие-то болезни. Я престарелый человек, мне уже сколько лет, то жопа болит, то нога, то ноготь отвалился, то глаз плохо видит, то не наливают, а я обижаюсь. Я лечусь, наверное, лет 40 у меня, как у всех, язва желудка, и ничего. Так все хорошо», — поделился Алибасов. Он также сообщил, что в ближайшее время никакая операция ему не требуется.

Но я, как все нормальные люди, хожу, лечусь. Я должен сказать, что, пожалуй, нет врачей лучше, чем врачи Москвы. Я к ним хожу уже последние лет 50, и меня всегда откуда-то вынимают. Удивительные, конечно, врачи в Москве, от чего только меня не лечили, и ничего Бари Алибасов шоумен

В ноябре сын шоумена Бари Алибасов-младший сообщал, что его отец перенес операцию на позвоночнике.

В 2019 году Алибасова-старшего экстренно госпитализировали после того, как он выпил средство для прочистки труб. После этого, по словам сына Алибасова, у продюсера начались проблемы с памятью и он выпал с третьего этажа, в результате чего повредил позвоночник.

