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07:33, 23 ноября 2023Россия

Девять спасенных из Газы россиян и членов их семей госпитализировали

Девять спасенных из сектора Газа россиян и членов их семей госпитализировали

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Девять россиян и членов их семей, которых спасли из зоны боевых действий в секторе Газа, госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

«За время операции по эвакуации, из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей, были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», — сообщил собеседник агентства. Он не привел другие подробности о пострадавших.

За 22 ноября 82 россиянина спасли из зоны боевых действий в Газе. Они вместе с членами семьи пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта и направились в Каир к штабу МЧС России.

Всего из Газы, по данным МЧС, эвакуировали более 570 из 909 россиян и членов их семей, которые обратились к России за помощью. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в Россию.

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      Анастасия Шейкина
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