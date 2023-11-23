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07:15, 23 ноября 2023Россия

Еще 82 россиян спасли из сектора Газа

МЧС сообщило об эвакуации из зоны боевых действий в секторе Газа 82 россиян

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Еще 82 россиянина эвакуировали из зоны боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Спасенные граждане России и члены их семей за среду, 22 ноября, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта.

«На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», — отчитались в ведомстве.

22 ноября очередную группу из 28 россиян и членов их семей спасли из Газы. Их доставил самолет Ил-76, который приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Всего из Газы, по данным министерства, эвакуировали более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезена в Россию.

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      Анастасия Шейкина
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