ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

ФСБ раскрыла в Воронеже агента ВСУ, готовившего теракт против военного РФ

В Воронеже сотрудники ФСБ раскрыли украинского агента, готовившего по заданию спецслужб Украины диверсионно-террористический акт против высокопоставленного российского военного. В центре общественных связей ведомства рассказали, что мужчина 1995 года рождения маскировался под курьера, используя форму доставщика еды и передвигаясь по городу на велосипеде.

Его задержали при закладке бомбы. Силовики обнаружили у подозреваемого взрывное устройство массой более килограмма, электродетонаторы и фальшивый паспорт гражданина России.

Готовивший подрыв российского офицера украинский агент дал признательные показания

Задержанный признался, что готовил теракт по заданию украинской спецслужбы. По словам мужчины, в сентябре 2022 года в Харьковской области его завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он прошел подготовку, освоил навыки стрельбы и производства взрывных устройств. После учебы на курсе разведывательно-диверсионной подготовки его отправили в Россию, где поручили совершить теракт против российского командира. Мужчина должен был узнать адрес российского офицера и подорвать его.

Следственный отдел управления ФСБ по Воронежской области возбудил дело по статье о незаконном хранении взрывчатки в составе организованной группы. В ведомстве уточнили, что дело хотят переквалифицировать на «приготовление к теракту» (статьи 30 и 205 УК).

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный рассказал о мотивах своего поступка

Агент спецслужб Украины сообщил, что хотел совершить преступление из чувства мести. Он уточнил, что в Воронеже от куратора Антона он получил задачу взорвать российского офицера, чтобы напугать других военнослужащих и гражданских. Для этого он получил компоненты, из которых собрал взрывное устройство.

По инструкции в него добавил большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий эффект. Для конспирации мне передали поддельный российский паспорт, еще куратор сказал купить маску, имитирующую лицо. Потом я следил за военными, а когда ехал на место, где должен был заложить взрывное устройство, был задержан сотрудниками ФСБ задержанный агент спецслужб Украины

Бывший контрразведчик рассказал о поиске агентов спецслужб Украины в России

Генерал-майор ФСБ в отставке бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал, что российским правоохранительным органам сложнее всего выявлять простых граждан, которых вербуют спецслужбы Украины.

«Когда мы имеем дело с нелегальными подпольными организациями, готовящими террористические акты, это всегда сложность. Еще есть одна сложность — когда речь идет о людях, которые вообще находятся в мертвой зоне. То есть это люди, на которых даже подумать нельзя, что они готовы совершить террористический акт», — сказал он, заметив, что в последнее время противник стал активно вербовать пенсионеров.

Михайлов подтвердил, что на территории Российской Федерации находится агентура украинских специальных служб, которая периодически «выколупывается из разных щелей», привлекается к уголовной ответственности. Это и агентура, которая добывает сведения, и люди, которые готовят террористические атаки, добавил эксперт.

По его словам, для Киева политически важно продемонстрировать, что украинские спецслужбы работают в России.