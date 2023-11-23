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21:45, 23 ноября 2023Спорт

Футболист ЦСКА рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

Футболист ЦСКА Федор Чалов рассказал о первой зарплате в 10 тысяч рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о первой зарплате размером в 10 тысяч рублей. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Футболист подчеркнул, что получил такую сумму, когда ему было 13 лет. «Для пацана неплохие деньги. Но ничего особенного не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустить сразу», — заявил он, добавив, что сумел накопить на PlayStation.

20 ноября Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Основными критериями для определения победителя были положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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      Анастасия Борисова
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