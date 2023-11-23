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22:33, 23 ноября 2023Мир

В ХАМАС высказались о возможном продлении перемирия в Газе

В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе по истечении его срока
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Rizek Abdeljawad / Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС надеется на продление перемирия в секторе Газа по истечении его срока. Об этом заявил один из членов руководства ХАМАС Басем Наим, пишет ТАСС.

Он выразил надежду, что режим гуманитарного перемирия, который должен вступить в силу 24 ноября на четыре дня, после завершения его срока будет продлен. Как уточнил Наим, гуманитарное перемирие — цель ХАМАС, и движение над этим работает.

«Это зависит от возможности передачи других заложников», — высказался он о возможном продлении паузы.

Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется 24 ноября в 7:00 (8:00 по московскому времени).

ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии. В рамках сделки будут освобождены 50 пленных женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских заключенных.

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      Марина Совина
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